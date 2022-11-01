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Mehmet Dinçerler +18'lik paylaşım
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler, +18 uyarısı yapıp katıldığı partiden görüntü paylaştı.
- Haber Merkezi
- 01.11.2022 - 15:21
Son zamanlarda magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen iş insanı Mehmet Dinçerler, Hadise ile ayrılıktan 1 ay sonra Kuveytli şarkıcı Rawan Bin Hussain ileyeni bir aşka yelken açtı.
Güzel kadınla yemek yerken görüntülenen Dinçerler, sosyal medya hesabından +18 uyarısı yapıp katıldığı partiden görüntü paylaştı.
Cadılar Bayramı partisi
Cadılar Bayramı partisine katılan Mehmet Dinçerler, şeytan kostümlü birinin elinden tutarak parti mekanına girişini +18 notuyla paylaştı. Sislerin arasından geçen Dinçerler'in videoda attığı çığlıklar dikkat çekti.