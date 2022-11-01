Mehmet Dinçerler +18'lik paylaşım

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler, +18 uyarısı yapıp katıldığı partiden görüntü paylaştı.

Son zamanlarda magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen iş insanı Mehmet Dinçerler, Hadise ile ayrılıktan 1 ay sonra Kuveytli şarkıcı Rawan Bin Hussain ileyeni bir aşka yelken açtı.

Güzel kadınla yemek yerken görüntülenen Dinçerler, sosyal medya hesabından +18 uyarısı yapıp katıldığı partiden görüntü paylaştı.

Cadılar Bayramı partisi

Cadılar Bayramı partisine katılan Mehmet Dinçerler, şeytan kostümlü birinin elinden tutarak parti mekanına girişini +18 notuyla paylaştı. Sislerin arasından geçen Dinçerler'in videoda attığı çığlıklar dikkat çekti.