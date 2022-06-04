Mehmet Dinçerler, eşi Hadise'yi övdü

Hadise ile nikah masasına oturan Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesabındaki övgü paylaşımıyla dikkat çekti.

Aradığı aşkı işletmeci Mehmet Dinçerler'de bulan şarkıcı Hadise, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda sadece ailelerinin katıldığı bir törenle sessiz sedasız evlendi.

Düğüne dair hiçbir görüntü vermeye çift, adeta kapalı kapılar ardında dünya evine girdi.

Evlendiklerini doğrulayan Hadise, "Prensesler gibiydim baba evinde... Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor" dedi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Dinçerler, Beşiktaş Meydanı'nda şarkı söyleyen bir kadının videosunu paylaştı.

Hadise'yi duyunca kayıtsız kalamadı

Sesini beğendiği kadının videosunu "Woww" notuyla paylaşarak alev emojileri koyan Dinçerler, bir takipçisinin yanıtıyla şaşkınlık yaşadı.

Bir sosyal medya kullanıcısı şarkı söyleyen kadın için "O Ses'e katılmıştı ve bir tek Hadise dönmüştü" dedi.

Takipçisine cevap veren Dinçerler ise eşi Hadise'yi överek "Hanımım anlıyor bu işten" ifadelerini kullandı.