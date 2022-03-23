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    Mehmet Dinçerler, Hadise için kesenin ağzını açtı

    Mehmet Dinçerler, nişanda da ünlü şarkı Hadise'ye taktığı pırlanta bilezik ile gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 11:06
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    Mehmet Dinçerler, Hadise için kesenin ağzını açtı

    Aradığı aşkı sonunda bulan Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mehmet Dimçerler ile nişanlandı.

    Nişan merasimindeki tüm detayları gizli tutan Hadise'ye nişanda ne takıldığı merak konusu olmuştu. Güzel popçuya evlilik teklifinde bulunurken Marisa Perry marka 3 milyon TL'lik bir yüzük takan damadın, nişanda da kesenin ağzını açtığı öğrenildi.

    PIRLANTA TAKTILAR

    Takvim'de yer alan habere göre; Mehmet Dinçerler ile ailesi, Hadise'ye bu kez de 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 100 bin TL'lik pırlanta bir bilezik taktı. Güzel popçuya Dinçerler Ailesi de pırlanta kolye taktı.

    Mehmet Dinçerler, Hadise için kesenin ağzını açtı #1

    Mehmet Dinçerler, Hadise için kesenin ağzını açtı #2


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