Euro
11.0636
-0.15%
Dolar
9.5011
0.01%
Altın
546.3
0.2%
Borsa
1.455
0%
Bitcoin
598.127
0.24%
BTXN Coin
21.50
-1.73%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü kutladı

    Yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise için sevgilisi doğum günü paylaşımında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 08:11
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 08:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü kutladı

    Oyuncu Kaan Yıldırım ile sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, yeni aşkıyla mutluluğu buldu.

    Dinçerler ile aşkı temmuz ayında Bodrum'da belgelenen Hadise, 36 yaşına bastı. Kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, bu pozları, "Doğum günü kutlamaları başladı." notuyla 13,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

    "BENİM ADAMIM"

    Dinçerler ise sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan iş insanı, "Hep yanımda ol, iyi ki doğdun..." sözleriyle Hadise'ye seslendi. Ünlü şarkıcı ise Mehmet Dinçerler'in 24 binden fazla beğeni alan gönderisine, "Benim adamım..." yorumunu yaptı.

    Mehmet Dinçerler, Hadise nin doğum gününü kutladı #1Mehmet Dinçerler, Hadise nin doğum gününü kutladı #2

    Mehmet Dinçerler, Hadise nin doğum gününü kutladı #3Mehmet Dinçerler, Hadise nin doğum gününü kutladı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir