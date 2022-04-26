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    Mehmet Dinçerler'den aşk karesi

    Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler aşk dolu bir paylaşım yaptı, Hadise'den yorum gecikmedi
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 09:42
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    Mehmet Dinçerler'den aşk karesi

    Bir süredir aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti evlilik hazırlığı yapıyor.

    Yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan aşıklardan yeni fotoğraf geldi.

    New York pozu

    Zaman zaman Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan Dinçerler, geçtiğimiz günlerde Hadise ile gittiği New York'ta çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

    Aşk sözleri

    Dinçerler, Hadise'nin kendisine sarıldığı pozu "Burayı seviyorum" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise ise sevgilisinin paylaşımına "Dünyadaki en sevdiğim yer" yorumunu yazdı.

    Mehmet Dinçerler den aşk karesi #1

    Mehmet Dinçerler den aşk karesi #2


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