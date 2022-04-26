Mehmet Dinçerler'den aşk karesi

Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler aşk dolu bir paylaşım yaptı, Hadise'den yorum gecikmedi

Bir süredir aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti evlilik hazırlığı yapıyor.

Yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan aşıklardan yeni fotoğraf geldi.

New York pozu

Zaman zaman Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan Dinçerler, geçtiğimiz günlerde Hadise ile gittiği New York'ta çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Aşk sözleri

Dinçerler, Hadise'nin kendisine sarıldığı pozu "Burayı seviyorum" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise ise sevgilisinin paylaşımına "Dünyadaki en sevdiğim yer" yorumunu yazdı.