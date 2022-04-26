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- Mehmet Dinçerler'den aşk karesi
Mehmet Dinçerler'den aşk karesi
Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler aşk dolu bir paylaşım yaptı, Hadise'den yorum gecikmedi
- Haber Merkezi
- 26.04.2022 - 09:42
Bir süredir aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti evlilik hazırlığı yapıyor.
Yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan aşıklardan yeni fotoğraf geldi.
New York pozu
Zaman zaman Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan Dinçerler, geçtiğimiz günlerde Hadise ile gittiği New York'ta çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
Aşk sözleri
Dinçerler, Hadise'nin kendisine sarıldığı pozu "Burayı seviyorum" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise ise sevgilisinin paylaşımına "Dünyadaki en sevdiğim yer" yorumunu yazdı.