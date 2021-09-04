Mehmet Erdem ile Vildan Atasever'in düğün tarihi belli oldu

Mehmet Erdem ile Vildan Atasever'in düğün tarihi belli oldu

Mehmet Erdem önceki akşam Kuruçeşme'de sahneye çıktı. Konser öncesi gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Erdem, düğün tarihine ilişkin açıklama yaptı. Çift, 9 Eylül'de nikah masasına oturacak.

Mehmet Erdem ve Vildan Atasever çifti, ocak ayında ayrılık kararı alarak sevenlerini üzmüştü.

Uzun bir süre ayrı kalan çift aşklarına bir şans daha vererek, Bodrum'da tatilin keyfini çıkardı.

7 aylık hasreti bitiren ikili, geçtiğimiz günlerde Ulus'ta hastane çıkışı görüntülenmişti.

Vildan Atasever'in tektaşı dikkati çekerken, "Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Sonra konuşuruz.” diyen çift, soruları cevapsız bırakarak evin yolunu tutmuştu.

İkiliden Mehmet Erdem, Kuruçeşme konseri öncesi gazetecilerle sohbet etti ve ilişkisine dair detay verdi.

DÜĞÜNE SAYILI GÜNLER KALDI

Mehmet Erdem, "Nişanlandığınız yazıldı, evlilik ne zaman?" sorusu üzerine müjdeli haberi verdi.

Düğün tarihini açıklayan Erdem, "Doğrudur, nişanlandık. Önümüzdeki hafta aile arasında sade bir düğün töreni yapacağız." dedi. Çiftin düğününün 9 Eylül'de lüks bir otelde yapılacağı öğrenildi.

Vildan Atasever, 2019'un Nisan ayında Erkan Akdemir ile nişanlanmış, çift bir yıl sonra ayrılık kararı almıştı.