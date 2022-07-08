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    Melike İpek Yalova yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

    Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova yırtmaçlı siyah elbisesiyle göz doldurdu.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 09:09
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    Melike İpek Yalova yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

    Yeşimçam'ın güzel yıldızı Türkan Şoray'a benzetilen oyuncu Melike İpek Yalova, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni karelerini yayınladı.

    Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile haberlere konu olan Yalova, son paylaştığı pozlarlıyla bunu bir kez daha gözler önüne serdi.

    Yırtmaçlı elbisesine yorum yağdı

    Kasığına kadar yırtmaçlı siyah elbisesiyle poz veren Yalova'ya yorum ve beğeni yağdı.

    Melike İpek Yalova yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #1

    Melike İpek Yalova yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #2


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