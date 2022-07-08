Melike İpek Yalova yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova yırtmaçlı siyah elbisesiyle göz doldurdu.

Yeşimçam'ın güzel yıldızı Türkan Şoray'a benzetilen oyuncu Melike İpek Yalova, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni karelerini yayınladı.

Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile haberlere konu olan Yalova, son paylaştığı pozlarlıyla bunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yırtmaçlı elbisesine yorum yağdı

Kasığına kadar yırtmaçlı siyah elbisesiyle poz veren Yalova'ya yorum ve beğeni yağdı.