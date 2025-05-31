Melike Şahin'den romantik paylaşım

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Son dönemde adından sıkça söz ettiren sanatçı Melike Şahin, sosyal medyada dikkat çeken bir gönderi yayınladı.

Son zamanların en dikkat çeken sanatçılarından biri olan Şahin, 'Durma Yürüsene', 'Nasır', 'Diva Yorgun', 'Pusulam Rüzgar' gibi şarkılarıyla listelere hızlı bir giriş yaptı.

Harbiye'deki konseri için biletler günler öncesinden tükenirken şarkıcı, konser turnesine hız kesmeden devam ediyor.

ÖZEL HAYATI MERAK EDİLİYOR

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Melike Şahin’in özel hayatı, hayranlarının merak konusu olmaya devam ediyor.

Uzun süredir birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında hayatını birleştiren Şahin, bu evliliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

YAŞ FARKLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Evlilik döneminde, eşi Sedat Arpalık ile aralarındaki yaş farkı gündem olmuş ancak Şahin, bu konudaki eleştirilere herhangi bir açıklama yapmayarak sessiz kalmayı seçmişti.

Melike Şahin, 6 yıllık birlikteliğin ardından Sedat Arpalık ile evlendiğini sosyal medya üzerinden duyurarak hayranlarına sürpriz yapmıştı.

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Şarkıcının gelinlikli ve damatlıkla çekilen bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşması büyük ilgi görmüştü.

Fotoğrafa "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu düşen Şahin'in paylaşımı çok konuşulmuştu.

Sedat Arpalık'ın, damatlık altına siyah boğazlı kazak giymesi ise sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu.

AŞKLARI TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Yaş farkı bulunan çift, ilişkilerini dolu dolu yaşamaya devam ediyor.

Daha önce eşiyle birlikte herhangi bir paylaşım yapmayan Şahin, Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla gündem oldu.