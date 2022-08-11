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    Melis Sezen zam yaptı

    Ünlü oyuncu Melis Sezen'in, yeni işi için ücreti artırdığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 11:57
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    Melis Sezen zam yaptı

    Kanal D’nin geçen sezon final yapan reyting rekortmeni dizisi ‘Sadakatsiz’de ‘Derin’i oynayan Melis Sezen, yeni projesini dijital platformda yapacak.

    Büyük zam

    ‘Sadakatsiz’den bölüm başı 20 bin TL alan oyuncunun ücretini artırdığı, TV dizilerinden 80 bin TL, dijital yapımlardan ise 100-120 bin TL istediği konuşuluyor.

    Sosyal medyada da aktif

    Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, şu sıralar paylaşımlarıyla konuşuluyor. Ünlü oyuncunun yayınladığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

    Melis Sezen zam yaptı #1

    Melis Sezen zam yaptı #2

    Melis Sezen zam yaptı #3

    Melis Sezen zam yaptı #4


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