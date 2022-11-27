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    Melis Sezen'den sahil paylaşımı

    Menajeri ile Miami'ye giden oyuncu, sahilde mavi bikinisi ile poz verdi. O paylaşımlar, yorum yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 14:58
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    Melis Sezen'den sahil paylaşımı

    Sadakatsiz dizisiyle ün kazanan 25 yaşındaki oyuncu Melis Sezen, sosyal medya paylaşımları ve kendine has mizacıyla gündeme gelen ünlüler arasında.

    Oyuncu, sosyal medya hesaplarından yayınladığı ilginç dans videolarıyla geçtiğimiz dönemlerde çok konuşulmuştu.

    Denize girdi

    Çeşitli gaflarıyla gündem konusu olan Sezen, bu kez paylaşımını Miami'den yaptı.

    Menajeri Ufuk Ergin ile Miami'ye giden Sezen, denize girdi.

    Düzgün fiziği ile dikkat çeken oyuncu, yorum yağmuruna tutuldu.

    İşte o paylaşımlar...

    Melis Sezen den sahil paylaşımı #1

    Melis Sezen den sahil paylaşımı #2

    Melis Sezen den sahil paylaşımı #3

    Melis Sezen den sahil paylaşımı #4

    Melis Sezen den sahil paylaşımı #5


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