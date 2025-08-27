Melisa Aslı Pamuk anneliği anlattı: Çocuğumla Flemenkçe ve İngilizce konuşuyorum

Geçtiğimiz yıl milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştiren oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bu yıl anne olmuştu.

Oğluyla sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Melisa Aslı Pamuk, son olarak takipçileriyle gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde hamileliği, anneliği ve geleceğe dair planları hakkında açıklamalarda bulundu.

"FLEMENKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR"

Pamuk, "Çocuğunuza Flemenkçe öğretir misiniz?" sorusunu ise "Evet kesinlikle. Ben de sadece onunla Flemenkçe ve İngilizce konuşuyorum, Türkçeyi babasından ve ailenin geri kalanından öğreniyor." sözleriyle yanıtladı.

Ünlü oyuncu, "Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?" sorusuna; "Psikolog olurdum. Zaten çok ilgimi çekiyordu ve çok istiyordum. Online açık eğitimle yurt dışında bir bölümünü tamamladım." dedi.