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    Melisa Aslı Pamuk, yaşam felsefesini açıkladı

    Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, hayat felsefesini “Negatif enerjiden uzak durmak" diye tanımladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 08:12
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    Melisa Aslı Pamuk, yaşam felsefesini açıkladı

    Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, negatiften uzak durmayı tercih ediyor.

    Son dönemin en gözde isimlerinden Melisa Aslı Pamuk, bir derginin bu ayki konuğu oldu.

    Samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, yaşam felsefesini şöyle anlattı:

    "Negatiften uzaklaşırım"

    "Negatif bir insan ya da ortam olursa hemen uzaklaşıyorum, çünkü o enerjinin beni yıpratmasına izin vermek istemiyorum. Huzurlu, mutlu, sessiz, sakin, şanslı ve az insanla görüşmekten hoşnut olan biriyim. Az insan, çok mutluluk..."

    Aşk hayatını da anlattı

    Melisa Aslı Pamuk 2021 yazında kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    Pamuk ilişkisini de şöyle anlattı: “İş ve özel hayat, çok farklı benim için. Setteki sorunları eve taşımamaya çalışıyoruz. Güzel yanı; rollere beraber hazırlanıyoruz. Birbirimizle fikir alışverişi yapıyoruz. Bu da çok kıymetli bir şey bence“

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