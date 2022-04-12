Petrol
100.39
1.94%
Euro
15.97
0.03%
Dolar
14.67
0.05%
Altın
923.92
0.30%
Borsa
2449
2.33%
Bitcoin
594.879
-5.48%
BTXN Coin
31.00
-1.55%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi

    Melisa Aslı Pamuk, yer aldığı iç çamaşırı reklamı nedeniyle gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 07:22
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 08:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi

    Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir markanın iç çamaşırı reklamında yer aldı.

    Gömlek ile poz veren oyuncunun fotoğrafında, "İçimde var" yazması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    Takipçileri kızdı

    İç çamaşırının gözükmemesine sinirlenen kullanıcılar yorum yağdırdı. Takipçileri Pamuk'a  "Arabistan mı burası", "İç çamaşırını gönül gözümle mi göreceğim", "Hayal gücümüzü o kadar geliştiremedik." şeklinde yorumlarda bulundular.

    Güzel oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç ile aşk yaşıyor.

    Melisa Aslı Pamuk a iç çamaşırı tepkisi #1

    Melisa Aslı Pamuk a iç çamaşırı tepkisi #2

    Melisa Aslı Pamuk a iç çamaşırı tepkisi #3


    İlginizi Çekebilir

    Arka Sokaklar'ın Zeynep ve Murat Komiser'inin aşkının meyvesine bakın! Oğulları Murathan yakışıklılığıyla olay
    Medya

    Arka Sokaklar'ın Zeynep ve Murat Komiser'inin aşkının meyvesine bakın! Oğulları Murathan yakışıklılığıyla olay

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Antalya'da sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı
    3. Sayfa

    Antalya'da sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

    Görüş Bildir