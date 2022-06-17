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    Melisa Şenolsun, göğüs ucunu emojiyle kapattı

    Son olarak Atiye'de rol alan Melisa Şenolsun, transparan sütyenini emojiyle sansürledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 13:16
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    Melisa Şenolsun, göğüs ucunu emojiyle kapattı

    Kiralık Aşk, Atiye, Kırmızı Oda gibi yapımlarda boy gösteren oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Cesur paylaşımlar yapan Şenolsun, transparan tercih ettiği sütyeniyle gömleğinin düğmelerini açarak poz verdi.

    Emojili sansür

    Deniz kenarında peş peşe pozlar veren oyuncu, bir karede frikik vermemek için göğüs ucunu siyah kalp emojisi ile kapattı.

    1,2 milyon takipçisi bulunan genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

    Şenolsun geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Sütyensizsiniz kızmasınlar" yorumuna "Karışamazlar, hakları yok, anlayacaklar başka yol yok" yanıtını vermişti.

    Melisa Şenolsun, göğüs ucunu emojiyle kapattı #1

    Melisa Şenolsun, göğüs ucunu emojiyle kapattı #2

    Melisa Şenolsun, göğüs ucunu emojiyle kapattı #3

    Melisa Şenolsun, göğüs ucunu emojiyle kapattı #4


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