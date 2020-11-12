Melisa Şenolsun, reklamdan 500 bin TL aldı

Bir teknoloji firmasının yüzü olan Şenolsun'un, 60 saniyelik reklam karşılığında servet kazandığı iddia edildi..

Tuba Büyüküstün’ün eski sevgilisi Umut Evirgen’le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Melisa Şenolsun'nun iş hayatında da yüzü gülüyor.

500 BİN TL ALDI

Bir teknoloji firmasının reklamlarında oynayan Şenolsun'un, 500 bin lira kazandığı iddia edildi. Hem aşk hem de iş hayatında yüzü gülen Şenolsun, 60 saniyelik reklamda saniye başına yaklaşık 8 bin 300 kazandı.

Telefon tanıtan 24 yaşındaki oyuncu, 1 dakikalık reklamdan adeta servet kazandı.