Merve Aydın, koronavirüse yakalandı

30 yaşındaki Merve Aydın, öksürük ve halsizlik nedeniyle test yaptırdığını ve koronavirüse yakalandığını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda bebeğini kucağına alan Merve Aydın, boğaz ağrısı ve halsizlik şikayetiyle test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını açıkladı.

Tüm ailesinin koronavirüs yakalandığını duyuran Merve Aydın, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve Sağlık Bakanlığı'na çok teşekkür etti.

30 yaşındaki Merve Aydın şu açıklamayı yaptı:

"Biz çok dikkatliydik maskesiz ve dezenfektansız dışarı çıkmıyorduk. Ya hastaneden ya da eşim bebeğin kimliğini çıkartmaya gitmişti, oradan kapmıştır. İlk eşimde çıktı o kendini izole etti sonra benim boğazlarım ağrımaya başladı ve halsiz düştüm.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere herkes çok iyi çalışıyor. Bize gelip test yaptılar.

"ŞÜKÜR İYİYİZ"

Sabaha karşı bebeği emzirirken test sonucumu pozitif görünce kendimi çok kötü hissettim. Çok şükür iyiyiz. Kayınvalidem ve kayınpederim de çok şükür iyi. Hepimizde kırgınlık var sadece.

Ben lohusa olduğum için ilaç kullanamadığımdan ondan bol bol C vitamini tüketiyorum.

BU VİRÜS CAN ALIYOR

Haberleri izliyorum ve bazı insanlar çok sorumsuz davranıyor. Lütfen duyarsız olmayın. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Ne olur yapmayın ve kendinizi düşünün. Bu virüs can alıyor. Artık yaşta fark etmiyor. Genç, yaşlı artık herkes ölebiliyor.

"ÇİFT MASKE TAKIYORUM"

Ben çift maske takıp bebeğimi emziriyorum ve olabildiğince temas etmeden ona bakıyorum."