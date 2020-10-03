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- Merve Boluğur'un derin dekolteli elbisesi dikkat çekti
Merve Boluğur'un derin dekolteli elbisesi dikkat çekti
Bebek'te erkek arkadaşı ile görüntülenen oyuncu, giydiği elbise ile olay oldu.
- Haber Merkezi
- 03.10.2020 - 14:44
- Güncelleme : 03.10.2020 - 14:44
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.
Erkek arkadaşı ile bir mekanda görüntülenen oyuncunun, bordo ruju ve tercih ettiği göğüs dekolteli mini elbisesi dikkatlerden kaçmadı.
Bir süre sonra mekandan ayrılan Boluğur, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak arkadaşının motosikletine binip bölgeden uzaklaştı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Boluğur'un elbiseyi iç çamaşırsız giymesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışmalara sebep oldu.