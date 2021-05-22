Merve Büyük’ten çakarlı araç açıklaması

Aracın siyasetçi bir aile dostuna ait olduğunu ifade eden Merve Büyük, neden bu kadar rahatsız olunduğunu sordu.

Yeni Malatyaspor forması giyen Galatasaraylı eski futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, dün Instagram hesabından oğlunun da içinde bulunduğu çakarlı ve siren tertibatlı bir araçla İstanbul trafiğinde emniyet şeridinden ilerledikleri videolar paylaştı.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti.

'Adem Büyük'ün eşi, çakarlı arabasıyla emniyet şeridi kullanıyor' şeklinde yorumlar alan görüntüler üzerine Merve Büyük’ten açıklama geldi.

"NEDEN SİZİ BU KADAR RAHATSIZ ETTİ"

Kendisine yönelik eleştirilere cevap veren Merve Büyük, şu ifadeleri kullandı:

“5 yaşındaki evladımın sorduğu masumane bir sorunun olmadık noktalara çekiliyor olması cidden çok üzücü… Büyüyünce polis olmak isteyen masum bir erkek çocuğunun bu diyalogları neden sizi bu kadar rahatsız etti? Gerçekten anlamak mümkün değil...

“SİYASETÇİ BİR AİLE DOSTUMUZUN ARACIDIR”

Hiçbir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır. Olaya konu olan aracı video çekimi esnasında benim kullanmadığım da gayet açık bir şekilde bellidir.”

Adem Büyük’ün eşi çakar ve siren tertibatlı araçla polisçilik oynadı VİDEO

“MİSAFİR KOLTUĞUNDA OTURUYORUM”

Merve Büyük, açıklamanın devamına videoları yeniden ekleyerek, “Alın tekrar koyuyorum. Ben aracın misafir koltuğunda oturuyorum. Eşin kullanıyor diyorsunuz, benim eşim Galatasaray maçının ertesi gününden beri Hopa’da. Onca hakaret ettiğiniz video. 5 yaşında bir çocuğa ‘evet biz polisiz, sen ve ben’ dediğim için” notunu düştü.