Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın oğlunun adını açıkladı Merve Dizdar, yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın bebeğinin ismini ağzından kaçırdı.

ensonhaber.com

'Masumlar Apartmanı' adlı dizi ile uzun bir aranın ardından ekranlara dönen oyuncu Ezgi Mola, obsesif davranışları olan 'Safiye' karakteri ile ününe ün katmıştı.

Dizi final yapar yapmaz hayatıyla ilgili yeni kararlar alan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda apar topar evlenerek herkesi şaşırtmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Ezgi Mola, hamile olduğunun müjdesini vermişti.

"İsim düşünmedi"

Ezgi Mola şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha çok yeni. İsim düşünmedik. Sağlıkla gelsin duamız bu. Mustafa çok mutlu oldu. Ailemiz biliyordu. Arkadaşlarımız da muhtemelen sizden duyacaklar."

''Jr. Mustafa geliyor

Daha sonra ise ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyetini duyurmak için yakın arkadaşı olan oyuncu Enis Arıkan, sürpriz bir parti düzenledi. Çiftin dostları, ''Jr. Mustafa geliyor'' paylaşımları yaptı. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu belli oldu.

Bir süredir ünlü oyuncunun hayranları, Ezgi Mola’nın bebeğine vereceği ismi merak ediyordu.

Merve Dizdar, dün akşam Afife Tiyatro Ödülleri'ne katıldı. Tören öncesi basın mensuplarıyla konuşan Dizdar, hamilelik heyecanı yaşayan yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın bebeğine Can adını vereceklerini söyledi.

"Çok heyecanlıyım"

Teyze olacağı için yaşadığı mutluluktan bahseden Merve Dizdar, "Çok heyecanlıyım, teyze olacağım. İlk defa en yakın arkadaşlarımdan birine şahit olacağım.

Bunun tarifi yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama bekliyoruz az kaldı.

"Adı Can olacak"

Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum, onu Ezgi'ye sorun." ifadelerini kullandı.