Mesut Özil ikinci kez baba oluyor

Mesut Özil ikinci kez baba oluyor

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, bir kez daha babalık heyecanı yaşayacak.

2020'de kızı Eda'yı kucağına alan Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe'nin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

"5 çocuk sözümüz vardı"

Geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte konuşan Amine Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. 5 çocuk sözümüz vardı. (Gülerek) Allah hayırlısını nasip etsin. 5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.