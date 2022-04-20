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Mesut Özil ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.
- Haber Merkezi
- 20.04.2022 - 12:17
- Güncelleme : 20.04.2022 - 12:25
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, bir kez daha babalık heyecanı yaşayacak.
2020'de kızı Eda'yı kucağına alan Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe'nin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.
"5 çocuk sözümüz vardı"
Geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte konuşan Amine Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. 5 çocuk sözümüz vardı. (Gülerek) Allah hayırlısını nasip etsin. 5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.