Miranda Kerr, dördüncü çocuğu düşünmüyor Üç çocuk annesi ünlü manken Miranda Kerr, dördüncü çocuğu düşünmediğini söyledi.

ensonhaber.com

Snapchat'in kurucularından Evan Spigel ile mutlu bir evlilik yürüten dünyaca ünlü model Miranda Kerr geçen hafta sonu bir etkinlikte kameralar karşısına çıktı. O gecede Kerr'e kocası eşlik etti.

Çift, Los Angeles'ta düzenlenen bir ödül törenine konuk oldu. Klasik kesimli siyan bir elbise giyen ve görünümünü de boynuna taktığı kolyeyle tamamlayan Kerr'ın güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

3 çocuk doğurdu

Üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen hala Victoria's Secret meleği olduğu dönemdeki görüntüsünü koruyan Kerr eşi Spiegel ile birlikte objektiflere poz verdi.

4. çocuğu istemiyor

Miranda Kerr, geçen yılın kasım ayında kocasının bir çocuk daha yapmaları için kendisini ikna etmeye çalıştığını söylemişti. Kusursuz vücuduyla davette herkesi kendine hayran bırakan Kerr, bir daha anne olmayı düşünmediğini söyledi.

İlk evliliğini yaptığı Orlando Bloom'dan Flynn Christopher adında 11 yaşında bir oğlu olan Kerr; Evan Spiegel ile evliliğinden da 4 yaşında Hart ve Myles adında 3 yaşında iki erkek çocuk daha dünyaya getirdi.