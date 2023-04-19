Miranda Kerr, dördüncü çocuğu düşünmüyor
ensonhaber.com

Snapchat'in kurucularından Evan Spigel ile mutlu bir evlilik yürüten dünyaca ünlü Miranda Kerr geçen hafta sonu bir etkinlikte kameralar karşısına çıktı. O gecede Kerr'e kocası eşlik etti.

Miranda Kerr, dördüncü çocuğu düşünmüyor

Çift, Los Angeles'ta düzenlenen bir ödül törenine konuk oldu. Klasik kesimli siyan bir elbise giyen ve görünümünü de boynuna taktığı kolyeyle tamamlayan Kerr'ın güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Miranda Kerr, dördüncü çocuğu düşünmüyor

3 çocuk doğurdu

Üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen hala Victoria's Secret meleği olduğu dönemdeki görüntüsünü koruyan Kerr eşi Spiegel ile birlikte objektiflere poz verdi.

Miranda Kerr, dördüncü çocuğu düşünmüyor

4. çocuğu istemiyor

Miranda Kerr, geçen yılın kasım ayında kocasının bir çocuk daha yapmaları için kendisini ikna etmeye çalıştığını söylemişti. Kusursuz vücuduyla davette herkesi kendine hayran bırakan Kerr, bir daha anne olmayı düşünmediğini söyledi.

Miranda Kerr, dördüncü çocuğu düşünmüyor

İlk evliliğini yaptığı Orlando Bloom'dan Flynn Christopher adında 11 yaşında bir oğlu olan Kerr; Evan Spiegel ile evliliğinden da 4 yaşında Hart ve Myles adında 3 yaşında iki erkek çocuk daha dünyaya getirdi.

Miranda Kerr, dördüncü çocuğu düşünmüyor