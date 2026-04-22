Miras paylaşımı gündme olmuştu! Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek konuştu

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 30 Ocak’ta hayatını kaybetmişti. Sanatçının vefatının ardından geride bıraktığı mal varlığı ve mirasının kimlere kalacağı, magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmuştu. Ortaya atılan iddialarda, Fatih Ürek’in mirasının iki kız kardeşi arasında paylaşılacağı öne sürülmüştü.

MİRAS PAYLAŞIMI

Abla Selvi Ürek, bu bilginin eksik ve hatalı olduğunu belirtti. Yaptığı açıklamada, yalnızca kendisi ve kız kardeşi Nurgül Ürek’in değil, hayatını kaybeden ablaları Sevgi Salgın’ın iki kızının da yasal hak sahibi olduğunu vurguladı.

VERGİ BORCU

Ürek’in yalnızca varlıklarıyla değil, borçlarıyla da bir tablo bıraktığını anlatan Selvi Ürek, özellikle vergi ve kredi borçlarının ödenmesinin ilk sırada yer aldığını ifade etti. Sanatçının yaşam tarzına da değinen Ürek, kardeşinin kaliteli yaşamayı sevdiğini, kazancının büyük bölümünü ise sahne kostümleri ve yaşadığı eve harcadığını söyledi.