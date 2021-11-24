Miray Daner ile Oğulcan Engin'den ilk aşk pozu

Eski sevgilisi Kubilay Aka'dan olaylı bir şekilde ayrılan Miray Daner, mutluluğu Oğulcan Engin'de buldu.

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile nikah masasına oturması beklenen Oğulcan Engin, iki yıllık ilişkilerini birkaç ay önce sürpriz bir kararla bitirmişti. Yalnızlığı kısa süren Engin, son olarak gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırdı.

Aşkları doludizgin devam eden çift, birkaç gün önce bir otelden çıkarken ilk kez el ele objektiflere takılmıştı. 22 yaşındaki güzel oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Güzel gidiyor." yanıtını vermişti.

Hızlı adamlarla araca binmeye çalışan 31 yaşındaki işletmeci Oğulcan Engin ise kendilerini görüntüleyen muhabirlere "Sonra konuşuruz." demişti.

MİRAY İLAN ETTİ

İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, önceki akşam kural bozdu. Bir mekanda birlikte vakit geçiren aşıklar, objektiflere poz verdi. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gözler önüne serdi.