Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'la son görüşmesini anlattı

Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, yakın dostu Arkın'ın son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ani vefatı sanat camiasını da yasa boğdu.

Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, 85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ardından duygu ve hatıralarını dile getirdi.

"Geri döndüremediler"

Arkın'la son görüşen isimlerden olan Müjdat Gezen, "Doktorumu yanına gönderdim, muayene etti. KOAH hastalığı olduğunu tespit ettiler. Bir ahbaptan oksijen makinesi aldık ama dün gece yataktan düşüyor ve kalbi duruyor. Ambulansta ve hastanede uğraşıyorlar ancak geri döndüremiyorlar. Çok sevdiğim bir ağabeyimi kaybettim." dedi.

"Morali bozuktu"

Gezen, Arkın'ın son yıllarında Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda üç oyunda sahne aldığını hatırlatarak, "Hiç tiyatroda oynamamıştı. Hastalanınca morali bozulmuştu. 'Ben seni sahneye çıkaracağım' dedim. 62 senelik sahne hayatımda hiç bu kadar çok alkış alan birine rastlamadım. İnsanlar onu sevdi. üç oyunda birden beraber oynadık. Çok güzel günlerimiz oldu. Türk sinemasının da Türk halkının da başı sağ olsun. Allah geride kalanlara ömürler versin." ifadelerini kullandı.

"Benden çok alkış alıyorsun"

Cüneyt Arkın'la unutamadığı hatırasını da paylaşan Gezen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben oyunda ona Cüneyt Arkın rolünü verdim. Buna gazinocular teklif yapıyor şarkı söylesin diye ama o 'Ben sinemacıyım bu işlerden hiç anlamam, beceremem' diyor. Çanta dolusu milyonlarca lirayı reddediyor. Kendisi gibi yani. Bir gün Cüneyt ağabeye 'Kusura bakma gelecek oyunda yoksun, benden çok alkış alıyorsun' dedim. Sarıldık birbirimize bir daha da hiç ayrılmadık sonra. Cümlemizin başı sağ olsun."