Murat Dalkılıç'ın son hali: Burun bandajları çıktı

Türk pop müziğinin sevilen sesi Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde 13'üncü burun operasyonu için ameliyat masasına yatmıştı.

Üst üste geçirdiği burun ameliyatlarıyla gündeme gelen Murat Dalkılıç, son operasyonunun ardından bandajlarını çıkardı.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Dalkılıç, son halini paylaşarak bandajlarının çıktığını söyledi.

"BURUN KEMİKLERİM DIŞARI DOĞRU ÇIKIYORDU"

Dalkılıç, yaşadığı sıkıntılı süreci şu sözlerle özetlemişti:

"Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oranda yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu fark ettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve glüteni hayatımdan tamamen çıkardım."

3. AMELİYATINI OLMUŞTU

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde 13. kez ameliyat oldu.

Ünlü şarkıcı, operasyon sonrası yaptığı paylaşımla da sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

"AMELİYAT İYİ GEÇTİ"

42 yaşındaki ünlü isim, paylaşımında “Geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim, dönemediğim için affedin. Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum dün güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz.” ifadelerini kullandı.