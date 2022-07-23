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    Murda yüzüne para fırlatan hayranını azarladı

    Beach'te şarkılarını seslendiren Murda, bir hayranının yüzüne para fırlatmasına sinirlenerek 'Dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım rahat ol' diyerek öfkelendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 09:49
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    Murda yüzüne para fırlatan hayranını azarladı

    Şarkıları dillere dolanan rapçi Murda, son olarak Hadise ile çıkardığı 'imdat' şarkısıyla beğeni topladı.

    Geçtiğimiz günlerde ise bir beach'te konser veren Murda'nın öfkeli hali kameralara yansıdı.

    Suratına para fırlattılar

    Murda, konser anında hayranı tarafından yüzüne fırlatılan para karşısında sinirini koruyamadı.

    Murda yüzüne para fırlatan hayranını azarladı VİDEO

    "Dansöz müyüz?"

    Şarkısını yarıda kesen rapçiden 'Dansöz müyüz?' çıkışı geldi.

    Sanatçı, "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım rahat ol" ifadelerini kullandı.

    Murda yüzüne para fırlatan hayranını azarladı #1

    Murda yüzüne para fırlatan hayranını azarladı #2


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