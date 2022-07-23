- Haberler
- Magazin Haberleri
- Murda yüzüne para fırlatan hayranını azarladı
Murda yüzüne para fırlatan hayranını azarladı
Beach'te şarkılarını seslendiren Murda, bir hayranının yüzüne para fırlatmasına sinirlenerek 'Dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım rahat ol' diyerek öfkelendi.
- Haber Merkezi
- 23.07.2022 - 09:48
- Güncelleme : 23.07.2022 - 09:49
Şarkıları dillere dolanan rapçi Murda, son olarak Hadise ile çıkardığı 'imdat' şarkısıyla beğeni topladı.
Geçtiğimiz günlerde ise bir beach'te konser veren Murda'nın öfkeli hali kameralara yansıdı.
Suratına para fırlattılar
Murda, konser anında hayranı tarafından yüzüne fırlatılan para karşısında sinirini koruyamadı.
Murda yüzüne para fırlatan hayranını azarladı VİDEO
"Dansöz müyüz?"
Şarkısını yarıda kesen rapçiden 'Dansöz müyüz?' çıkışı geldi.
Sanatçı, "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım rahat ol" ifadelerini kullandı.