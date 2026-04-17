Rıza Tamer'in ani ölümü Deniz Seki'yi üzdü: Hayat tam sesini bulmuşken susturur

Ünlü şarkıcı Rıza Tamer, dün akşam saatlerine menajerinin Bodrum Konacık Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı. Uykusunda tıkanan Tamer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yarışmadan yıllar sonra Rıza Tamer ile bir araya gelen Deniz Seki, ölüm haberini alınca çok üzüldü.

"HAYAT"

Sosyal medya hesabından Rıza Tamer ile bir karesini yayınlayan Deniz Seki, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Bazen hayat, tam sesini bulmuşken susturur insanı… Rıza Tamer’i kaybetmişiz. Ah Rıza acılarıyla, yaralarıyla ama en çok da sesiyle dokundu bize."

"AH RIZA"

Sosyal medya hesabından Rıza Tamer ile bir karesini yayınlayan Deniz Seki, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Yolculuğa uzaktan değil, kalpten tanıklık ettim. Bir insanın küllerinden doğmaya çalışmasını izlemek… Ve tam ayağa kalkmışken onu kaybetmek… Bazı hikayeler yarım kalmaz, içimize yazılır. Sesin burada, bizde, şarkılarında yaşamaya devam edecek… Huzurla uyu."