Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı

Geçen hafta Roma’da nikah masasına oturan Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup, Marmaris'te düğün yaptılar. Çiftin tarzları da dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup geçtiğimiz hafta Roma'da dünyaevine girmişti.

Marmaris'te düğün

Çift ardından Marmaris'te düğünlerini gerçekleştirerek kameralara eğlenceli pozlar verdiler.





Van Damme gibi dans etti

Eşi Melis Sütşurup ile birlikte dans eden Mustafa Sandal'ın görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, yaptığı dans hareketleri ise Belçikalı ünlü aktör Jean-Claude Van Damme'ın stiline benzetildi.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı - Video



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