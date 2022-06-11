Petrol
121.8
-1.03%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
505.337
-2.03%
BTXN Coin
10.22
-8.09%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C
    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı

    Geçen hafta Roma’da nikah masasına oturan Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup, Marmaris'te düğün yaptılar. Çiftin tarzları da dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 01:47
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 01:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup geçtiğimiz hafta Roma'da dünyaevine girmişti.

    Marmaris'te düğün

    Çift ardından Marmaris'te düğünlerini gerçekleştirerek kameralara eğlenceli pozlar verdiler.

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris te düğün yaptı #1

    Van Damme gibi dans etti

    Eşi Melis Sütşurup ile birlikte dans eden Mustafa Sandal'ın görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, yaptığı dans hareketleri ise Belçikalı ünlü aktör Jean-Claude Van Damme'ın stiline benzetildi.

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı - Video

    Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile İtalya'da evlendi - Haberi için tıklayın -

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris te düğün yaptı #2

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris te düğün yaptı #3

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris te düğün yaptı #4

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris te düğün yaptı #5

    Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris te düğün yaptı #6


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    İngiltere hükümeti kuantum bilgisayarlara geçti
    Teknoloji

    İngiltere hükümeti kuantum bilgisayarlara geçti

    Kırklareli'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin yakınları taşkınlık çıkardı
    3. Sayfa

    Kırklareli'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin yakınları taşkınlık çıkardı

    Görüş Bildir