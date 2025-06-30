Mustafa Sandal'ın Almanya'da yaptığı domates hesabına takipçisinden 'villa' döndermesi

Türkiye-Almanya karşılaştırmaları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Bu tartışmalara ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da katıldı.

Almanya’nın Münih kentinde konser veren Sandal, ertesi gün domates fiyatlarını merak edip sokaklara çıktı. “Münih’te domatesin akıbetini öğrenmek için tek tek soracağız” diyerek market market dolaştı ve 1 euroya domates bulduğunu kayda aldı.

"ALMANYA'DA DOMATESİN KİLOSU 1 EURO"

Marketteki Türk çalışanla konuşan Sandal, Türkiye’de gündem olan “Almanya’da domatesin kilosu 20 euro” iddiasına atıfta bulunarak, “Söyle de duysunlar dayı, kilosu 1 euro! 20 euroya rastlayamadık, yerinde görmüş olduk” ifadelerini kullandı.

Sandal, Münih’teki domates fiyatı araştırmasını sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar destek verirken, bazıları da “İşini yap, şarkı söyle” diyerek eleştirdi.

TAKİPÇİSİNDEN VİLLA DÖNERMESİ

Mustafa Sandal'ın bu videosu sonrası bir takipçisi, daha önce yaşadığı villa krizini hatırlattı:

"15 milyona 3 tane villa alınabiliyor mu Almanya'da"

MUSTAFA SANDAL'IN AİLESİYLE YAŞADIĞI "VİLLA" KRİZİ

Mustafa Sandal, Ulus’taki 15 milyonluk villa yüzünden annesi Tülin İleri ile tartıştı. Ofiste kalmaktan sıkılan Sandal, Ulus’taki kiracıyı çıkarıp tadilat sonrası oraya taşınmak istediğini söyledi. Ancak annesi, “Eşine bıraktığın milyonluk villayı sat, parayı paylaşın” diyerek karşı çıktı. Bu nedenle anne-oğul arasında anlaşmazlık yaşandı.

Sandal’ın yıllar önce aldığı Ulus’taki evde halen kiracı bulunuyor ve kira gelirini annesi alıyor. Tülin İleri, gelini Emina Jahovic’in lüks harcamalarından da rahatsızdı; gelin-kaynana arasındaki gerginlik sıkça konuşuluyordu.

29 MİLYONA SATILIĞA ÇIKARDI, 3 MİLYON DOLARA SATTI

Mustafa Sandal, 650 metrekare büyüklüğünde, 6 odalı ve 2 salonlu, dört katlı villasını 29 milyon TL’ye satışa çıkardı. 2008’de evlendiği Emina Jahovic’ten 2018’de boşanan sanatçı, villa satışından elde edeceği gelirle Ulus Savoy Sitesi’nden oğulları Yaman ve Yavuz için ayrı daireler alacak.

Çubuklu Vadi Evleri’nde bulunan ve 4 milyon dolara çıkarılan villasını ise kiracısı Dikran Masis’e 3 milyon dolara sattı. Masis’in iç mimar eşi Yasemin Masis villayı kendi zevkine göre dekore etmişti. Salgın sürecinde kiralarını alamayan Masis, villa için Sandal’la pazarlık yaptı ve evi satın aldı.

Mustafa Sandal, hatıralarla dolu bu büyük villayı satarak, iki oğluna yeni evler alma planını hayata geçiriyor.