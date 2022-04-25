Nazlı Kayı, Sabancı olunca zam yaptı

Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı, Sabancı soyadını alınca gönderi başına aldığı ücrete olay bir zam yaptı.

Sosyetenin en ünlü simalarından Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Kayı, 10 Ekim’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında nikah masasına oturmuştu.

Yıllardır birlikte olduktan sonra evlenen ünlü çift, lüks hayatlarıyla gündeme geliyor.

10 bin TL artık eskide kaldı

Son olarak ise Nazlı Kayı kazancıyla adından söz ettirdi. Birçok markayla anlaşan Nazlı Kayı, evlenmeden önce Instagram'daki bir gönderi başına 10 bin TL kazanıyordu.

8 kat zam yaptı

Kayı, Sabancı soyadını alınca gönderi başına aldığı ücrete zam yaptı. Evliliğin ardından Instagram'daki takipçi sayısı da 283 bine ulaşan ünlü isim, sosyal medyadan kazandığı ücrete de tam 8 kat zam yaptı.

80 bin TL'ye paylaşım yapıyor

Bir parfüm markasıyla iş birliği yapan Kayı, artık paylaşım başına 80 bin TL almaya başladı.