Nil Karaibrahimgil'den nostaljik fotoğraf

Nil Karaibrahimgil, lise günlerine ait bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını esprili bir dille paylaştı.

Işıl Mete ile fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, lisedeki günlerine gitti.

"KIRMIZIYDI YİNE"

Karaibrahimgil yayınladığı kareye, "Yol üstünde bir ara birbirimizi kaybettik, geçen doğum günümde yine elimi yakaladı. Kızıldı yine, güzellikti, çocukluktu, gençlikti, saflıktı ve hayallerdi...

Belki de bir yerlerde biz hala devam ediyoruz benim odamda konuşmaya." notuyla paylaştı.