Nilüfer'ın kızından duygusal paylaşım

Ayşe Nazlı, annesi Nilüfer'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer'in, Reha Muhtar ile Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü.

İngiltere'de okuyor

4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdilerde İngiltere'de psikoloji okuyor.

Sosyal medyayı sık kullanan Ayşe Nazlı, bugün annesi Nilüfer'in doğum gününü kutladı.

Duygusal bir paylaşımda bulunan Nazlı, "En değerlim iyi ki doğmuş." ifadelerini kullandı.