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    Nilüfer'ın kızından duygusal paylaşım

    Ayşe Nazlı, annesi Nilüfer'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:45
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    Nilüfer'ın kızından duygusal paylaşım

    Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer'in, Reha Muhtar ile Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü.

    İngiltere'de okuyor

    4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdilerde İngiltere'de psikoloji okuyor.

    Sosyal medyayı sık kullanan Ayşe Nazlı, bugün annesi Nilüfer'in doğum gününü kutladı.

    Duygusal bir paylaşımda bulunan Nazlı, "En değerlim iyi ki doğmuş." ifadelerini kullandı.

    Nilüfer ın kızından duygusal paylaşım #1

    Nilüfer ın kızından duygusal paylaşım #2


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