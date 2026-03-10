Derya Tuna'dan açıklama! Tatlıses Ailesi'ndeki kriz hakkında konuştu

İbrahim Tatlıses'in küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile arasında geçen çekişmeli miras kavgası bitmek bilmiyor.

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses olayında gelişen son durumda, torun Mert'in dedesi için söylediği sözler de gündem olmuştu.

İbrahim Tatlıses'e, eski eşi Derya Tuna'dan destek geldi.

Dedesi İbrahim Tatlıses'in zamanında babası Ahmet Tatlıses'i vurdurmak için tetikçi tuttuğunu iddia eden torun Mert Tatlıses'in bu ifadeleri ünlüler camiasında ortalığı karıştırırken Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'dan yeni bir açıklama geldi.

"KEŞKE BARIŞSALAR"

Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses için "Hepimizin hataları olabilir, bu yaşa başa bakmıyor. Bu konu ile ilgili bir tek bir şek söylemek istiyorum; keşke barış sağlasalar ve herkes iyi olsa. İbrahim Bey iyi bir baba, onu söylemek istiyorum." demekle yetindi.