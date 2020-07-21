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    Nusret arabayla yarıştı

    Spor tutkusuyla bilinen Nusret Gökçe, kendisine insanları değil arabaları rakip görmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2020 - 10:30
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    Nusret arabayla yarıştı

    Tuzlama (saltbae) hareketiyle dünya çapında ünlenen işletmeci Nusret Gökçe, Instagram hesabındaki paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde kalkıp sporunu yapan Nusret, takipçileriyle de bu anlarını paylaşıyor.

    Nusret arabayla yarıştı ViDEO

    ARABAYLA KOŞTU

    Tatil için Yunanistan'a geçen Gökçe, önceki gün de sayfasına Mikonos’ta bir arabanın yanında koşarken çekilen görüntülerini ekledi.

    Nusret videsuna, "Canlıyı görünce ben" notunu yazdı.

    Nusret arabayla yarıştı #1

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