- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Nusret arabayla yarıştı
Nusret arabayla yarıştı
Spor tutkusuyla bilinen Nusret Gökçe, kendisine insanları değil arabaları rakip görmeye başladı.
- Haber Merkezi
- 21.07.2020 - 10:30
Tuzlama (saltbae) hareketiyle dünya çapında ünlenen işletmeci Nusret Gökçe, Instagram hesabındaki paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde kalkıp sporunu yapan Nusret, takipçileriyle de bu anlarını paylaşıyor.
ARABAYLA KOŞTU
Tatil için Yunanistan'a geçen Gökçe, önceki gün de sayfasına Mikonos’ta bir arabanın yanında koşarken çekilen görüntülerini ekledi.
Nusret videsuna, "Canlıyı görünce ben" notunu yazdı.