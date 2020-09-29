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    Nusret Gökçe'nin ABD'deki restoranı kapatıldı

    ABD'de Boston Belesiyesi, kentteki Nusret Gökçe'nin restoranını koronavirüsle ilgili kamu güvenliği standartlarına uymadığı gerekçesiyle kapatma cezası verdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 14:36
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    Nusret Gökçe'nin ABD'deki restoranı kapatıldı

    Tuz serpme hareketi ile hem dünya çapında ünlenen, Instagram'da fenomen olarak pek çok ülkede mekan açan Nusret Gökçe'yi üzdüler.

    PROTOKOL İHLALİ

    Nusret'in ABD'deki restoranlarından biri, açıldıktan sadece günler sonra kapatıldı. Söz konusu restoran, ABD'nin Boston kentinde 18 Eylül'de kapılarını açmış ve hemen kentin en sıcak noktalarından biri haline gelmişti. Ancak bu uzun sürmedi ve açıldıktan yalnızca günler sonra, geçtiğimiz cumartesi günü, koronavirüs protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldı.

    SIRA VAR MASKE YOK

    New York Post gazetesi, restoranın içki ruhsatının da süresiz olarak askıya alındığını yazdı.

    Gazete aynı zamanda 19 Eylül günü, Nusret'in 30 milyonu aşkın takipçisi olan Instagram hesabından, restoranının Boston şubesinin açılışını duyurduğunu, kapı önünde iyi giyimli bir kalabalığın sıraya girdiğini, insanların bazılarının ise maske takmadığını yazdı.

    Nusret Gökçe nin ABD deki restoranı kapatıldı #1

    Nusret Gökçe nin ABD deki restoranı kapatıldı #2

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