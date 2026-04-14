Oğuzhan Koç'tan samimi açıklama: Para herkesi biraz bozar

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk alanında sinema ve televizyon projelerinde rol alan Oğuzhan Koç, hem iş hayatıyla hem de aşk hayatıyla sık sık gündem olana ünlülerden. Koç, Dünya Gazetesi TV’ye konuk oldu. İlk kazandığı parayla kankası Eser Yenenler ile ortak otomobil aldıklarını ifade etti.

Oğuzhan Koç'un finans üzerine yaptığı açıklamalardan ara başlıklar:

"ALIŞVERİŞİ BIRAKTIM"

- Eskiden çok alışveriş yapardım, sonradan görmüş biri olarak! Ama şimdi yapmıyorum. Ekstra masrafım yok.

- Para herkesi biraz bozar.

"İYİ KAZANDIM"

- Kazancımı gayrimenkule yatırıyorum. Bitcoin ve Borsa İstanbul’da değerlendiriyorum. Son 1-2 yıl iyi kazandım.

- Gerçek zenginlik, canının istemediğini yapmamaktır.

"AKARKEN DOLDURUYORUM"

- Her şeyimi kaybetsem bile özgüvenim beni ayakta tutar, sıfırdan başlarım.

- Rahmetli anneannemin öğüdüne uyuyorum; akarken dolduruyorum!

'HAYAL ETTİĞİM HAYATI YAŞIYORUM'

- “En çok yatırımı kendime ve mesleğime yaptım. Hayal ettiğim hayatı yaşıyorum.”