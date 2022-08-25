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    Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisi

    26 Ağustos'ta Demet Özdemir ile evlenecek olan Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 09:14
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    Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisi

    Güzel oyuncu Demet Özemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'tan aldığı evlilik teklifini kabul etmişti.

    Geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan çift, 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacak.

    Oğuzhan'ın bekarlığı bitti

    Ünlü şarkıcı, Özdemir ile dünyaevine girmeden önce bekarlığa veda partisi gerçekleştirdi.

    Oğuzhan Koç un bekarlığa veda partisi #1

    Demet Özdemir maskeleri

    Geceye Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Tolga Akış gibi Koç'un birçok yakın arkadaşı katıldı.

    Keyifli geçen partide davetliler Demet Özdemir maskesi taktı. Ünlü şarkıcının bekarlığa veda organizasyonundan fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

    "Hanımcılık kazandı"

    Büyükak, bu fotoğrafı, "Biz de seni sevdik." notu ile sosyal medya hesabından yayınladı. Yenenler ise, "Hanımcılık kazandı." dedi.

    Oğuzhan Koç un bekarlığa veda partisi #2

    Oğuzhan Koç un bekarlığa veda partisi #3

    Oğuzhan Koç un bekarlığa veda partisi #4

    Oğuzhan Koç un bekarlığa veda partisi #5


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