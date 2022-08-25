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- Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisi
Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisi
26 Ağustos'ta Demet Özdemir ile evlenecek olan Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisi yaptı.
- Haber Merkezi
- 25.08.2022 - 09:11
- Güncelleme : 25.08.2022 - 09:14
Güzel oyuncu Demet Özemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'tan aldığı evlilik teklifini kabul etmişti.
Geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan çift, 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacak.
Oğuzhan'ın bekarlığı bitti
Ünlü şarkıcı, Özdemir ile dünyaevine girmeden önce bekarlığa veda partisi gerçekleştirdi.
Demet Özdemir maskeleri
Geceye Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Tolga Akış gibi Koç'un birçok yakın arkadaşı katıldı.
Keyifli geçen partide davetliler Demet Özdemir maskesi taktı. Ünlü şarkıcının bekarlığa veda organizasyonundan fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
"Hanımcılık kazandı"
Büyükak, bu fotoğrafı, "Biz de seni sevdik." notu ile sosyal medya hesabından yayınladı. Yenenler ise, "Hanımcılık kazandı." dedi.