Oktay Kaynarca kızdıran dolandırıcılık mesajını paylaştı: 'Geri zekalılar size ihtiyaç yok'

Şu sıralar "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının sunuculuğunu yapan usta oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Telefonuna dolandırıcılardan gelen mesajı görünce sinirlenen Kaynarca, takipçilerini de uyardı.

Hukuk firmasından geldiği ileri sürülen numaradan hakkında bir ceza davasının bulunduğu mesajını gören Kaynarca, sinirlendi.

Gelen mesajı ve verdiği cevabı paylaşan oyuncu, "Lan oğlum sizi kim neyle büyüttü lan? Bu kadar çok yapılacak iş varken insan niye bula bula dolandırıcılık işini yapar? Bizim kendi dolandırıcımız var geri zekalılar size ihtiyaç yok." dedi.

"AMAN DİKKAT"

Mesajı Instagram hesabından yayınlayarak takipçilerini uyarmayı ihmal etmeyen Kaynarca, "Aman dikkat. Bu bir suç ihbarıdır." ifadelerini kullandı.