Ömer Dormen'den babasına veda: Hayatı dibine kadar yaşadı

Tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden Haldun Dormen için veda töreni düzenlendi.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen veda törenine, Haldun Dormen'in ailesi ve meslektaşları katıldı.

Törende konuşan isimlerden birisi de oğlu Ömer Dormen oldu.

Dormen, babasıyla olan son konuşmasından bahsetti ve şöyle dedi;

"HAYATI DİBİNE KADAR YAŞADI"

"Hayatı dibine kadar yaşadı. Dolu dolu. Her sabah güne 3 bulmaca, akşamları iki kadeh içkisi, dostlarıyla belki.

Kum saati verdiği sigarasını hayatından eksik etmedi. Yoğun bakıma girdi 3 hafta önce, Ayşe ile ziyaret ettik. Ağzında oksijen maskesi vardı.

Babacığım buradan çıkacaksın inşallah bir ara; sigara, içki ve gezmelere ara vermen gerekiyor dedi.

"BEN O ZAMAN BURADA KALIYORUM"

Oksijen maskesini çıkardı, Haldun Dormen bakışıyla, 'Ben o zaman burada kalıyorum' dedi ve kapattı."