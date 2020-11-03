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    Orhan Çoban, koronavirüse yenildi

    Yeşilçam oyuncusu Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle vefat etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 07:25
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 08:53
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    Orhan Çoban, koronavirüse yenildi

    Yeşilçam’da garson rolleriyle tanınan ve 150’nin üzerinde filmde rol alan Orhan Çoban hayatını kaybetti.

    TÖREN DÜZENLENMEYECEK

    Koronavirüs nedeniyle Samatya’da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 82 yaşındaki Çoban’ın vefat ettiği öğrenildi.

    Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı’da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.

    Orhan Çoban, koronavirüse yenildi #1

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