Orlando Bloom: Yüzüklerin Efendisi'nden çok fazla kazanmadım Yüzüklerin Efendisi serisinde canlandırdığı 'Legolas' karakteriyle şöhrete kavuşan ünlü aktör Orlando Bloom, oynadığı seriden çok fazla para kazanmadığını açıkladı.

The Lord of The Rings (Yüzüklerin Efendisi) serisi dünya çapında büyük ses getirdi.

Aradan geçen 22 yıla rağmen serinin hayran kitlesi çok fazla.



Filmde elf ırkından "Legolas" karakterini canlandıran Orlando Bloom, uzun sürenin ardından film hakkında açıklamalarda bulundu.

"Filmden neredeyse hiç kazanmadım"

Bloom, yapımdan neredeyse hiç para kazanamadığını açıkladı.

Howard Stern’in radyo programına katılan İngiliz aktör, üç filmlik seriden sadece 3,4 milyon TL (175.000 dolar) kazandığını açıkladı.

Film 3 milyar dolar gişe yaptı

17 Oscar ödülü kazanan Yüzüklerin Efendisi'nin dünya genelinde 59 milyar TL (3 milyar dolar) gişe yaptığı bildirildi.

Filmdeki "Legolas" rolü için sarı peruk, mavi lens ve özel sivri kulaklar takan Bloom, Yeni Zelanda’daki setin çok iyi olduğunu anlattı.

"Büyülü zamanlardı"

Ünlü isim, sözlerine “Harikaydı, akşam yemekleri vardı, hafta sonları ara sıra içki içerdik. Çok büyülü bir zamandı.” diye devam etti.

"Aldığım paranın yarısı için bile yapardım"

Filmden büyük paralar kazanmasa da “buna değdiğini ve hatta rolü daha ucuza kabul edeceğini de” itiraf eden Orlando Bloom, “Hayatımın en büyük hediyesiydi, paranın yarısı için bile yine yapardım” dedi.

Legolas rolü, Bloom için Hollywood’da bir kariyer basamağı olurken, “Karayip Korsanları” serisindeki "Will Turner" rolünü de güvence altına almasına yardımcı oldu.