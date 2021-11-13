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    Oryantal Didem: İtilip, kakılmak ağrıma gidiyor

    Kadın sanatçılara ateş püsküren oryantal Didem, “Assolist bayanlarımızın hiçbir şekilde alt kadrolarında ve afişlerinde oryantal istememelerinden çok sıkıldım” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 17:36
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 17:47
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    Oryantal Didem: İtilip, kakılmak ağrıma gidiyor

    Dün akşam sergilediği performansı beğeni toplayan oryantal Didem, magazin muhabirlerine dert yandı.

    Kadın sanatçılara ateş püsküren Didem, kendisinin sürekli yok sayıldığını savundu.

    “İTİLMEK, KAKILMAK ÇOK AĞRIMA GİDİYOR”

    Didem, “Assolist bayanlarımızın hiçbir şekilde alt kadrolarında ve afişlerinde oryantal istememelerinden çok sıkıldım. Bir mesleği aşağılamak kadar kötü bir şey olamaz. Bizim ülkemizde sesi olmayan, parası olanlar, çok iyi kazanıyor. Kendi ülkemde artık bu kadar itilmek, kakılmak çok ağrıma gidiyor. O şarkı söylüyor, ben dans ediyorum. Birbirimizden çok ayrı taraftarız.” dedi.

    Oryantal Didem'den dikkat çeken performans VİDEO

    Oryantal Didem: İtilip, kakılmak ağrıma gidiyor #1

    Oryantal Didem: İtilip, kakılmak ağrıma gidiyor #2

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