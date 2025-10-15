Öykü Çelik evleniyor! Sevgilisi Ali Çakıcı evlilik teklifi etti

Benim İçin Üzülme, Yeşil Deniz, Ağlatan Dans, Şeref Sözü, Benim Hayatım gibi yapımlardan tanıdığımız Öykü Çelik, 2021 yılında da Survivor'a katıldı. Performansıyla adından söz ettiren Çelik, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. 38 yaşındaki güzel oyuncu, 2 yıllık sevgilisiyle evlilik kararı aldı.

Uzun süredir aşk yaşayan çift, yaz boyunca yaptıkları tatilden kareleri sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Pozlarıyla takipçilerinden tam not alan çiftten güzel haber geldi.

"SONRAKİ BÖLÜM"

İkili evlilik kararı aldı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğrafını yayınlayarak evlilik teklifi aldığını duyuran Öykü Çelik, "Sonraki bölüm" notunu yazdı.