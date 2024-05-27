Oyuncu Aslı Enver'in bebeği Elay'dan yeni fotoğraf! Takipçileri yorum yağdırdı Ünlü oyuncu Aslı Enver'in mavi gözlü minik kızını görenler kendini tutamadı.

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Sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile iki yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, kısa süre sonra hamile kalmıştı.

4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getiren güzel oyuncu, şu sıralar teklifleri kabul etmiyor. Annelik yapmayı tercih eden güzel oyuncu, ekrandan uzakta kızıyla vakit geçiriyor.

Sosyal medyada kızı Elay'ı paylaşarak kalpleri eriten Aslı Enver'in kızına yorum yağdı.

"Maşallah çok güzel"

Enver'e "Maşallah çok güzel", "Resmen kocasını doğurmuş", "Ya babasının kopyası", "Bayıldım" yorumları yağdı.