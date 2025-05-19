Oyuncu Furkan Kızılay sevgilisi Tutku Yılmaz ile nişanlandı

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Bir dönemin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın ile tanınan ve daha sonra Survivor yarışmasıyla ekranlara dönen Furkan Kızılay, özel hayatıyla gündemde.

34 yaşındaki oyuncu, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz ile yeni bir yola adım attı.

Genç aşıklar, nişanlandı.

AİLE ARASINDA SADE BİR TÖREN

Fransa'nın başkenti Paris'te romantik bir evlilik teklifiyle aşkını taçlandıran Kızılay, nişan yüzüklerini aile arasında düzenlenen sade bir törenle taktı.

Çift, törenden kareleri Instagram hesaplarından paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

1 HAZİRAN'DA DÜĞÜN

Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz, düğün tarihini de açıkladı.

Çift, 1 Haziran 2025’te dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Nişan paylaşımının ardından ikiliye sosyal medyada kısa sürede çok sayıda “tebrikler” ve “mutluluklar” yorumu geldi.