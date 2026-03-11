Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu'nun evlilik yıl dönümü paylaşımı! Statta kutladılar

Türkiye'nin komik kadınlarından ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar'la 2021 yılında hayatını birleştirmişti.

Ünlü çift, dün evlilik yıl dönümlerini kutladı. Sakallıoğlu, nikahlarından daha önce hiç yayımlamadığı kareleri kendi kişisel hesabından paylaştı.

Oldukça romantik anları paylaşan Sakallıoğlu'na beğeni yağdı.

"5 SENE OLDU"

Sakallıoğlu, eşiyle fotoğrafının altına, "Bugün evliliğimizin 5. senesi doldu. Bugün olsa yine evlenirdim. Öyle bir memnunum yani ve bu sınavlarla dolu nikahta neler yaşandığını artık iyi biliyorsunuz. Ve bu şarkıyı da." ifadelerini kullandı.

Ünlü çift, bu paylaşımının ardından akşam saatlerinde hayranlarına sürpriz yaptı. Ünlü çift 5'inci evlilik yıl dönümlerini Galatasaray'ın bugünkü Şampiyonlar Ligi maçında kutladıklarını paylaştıkları bu fotoğrafla duyurdu.

"EN MANTIKLISI"

Sakallıoğlu paylaşımının altına ise, "Evlilik yıl dönümümüzde en mantıklı olanı yaptık ve Galatasaray-Liverpool maçına geldik." ifadelerini kullanarak takipçilerini yine güldürdü.