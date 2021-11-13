Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera'dan bebek açıklaması

Ozan Doğulu ile 3,5 yıldır aşk yaşayan Hera Aslan yaptığı açıklamada, "Çocuk yapmak için evliliği beklemem. İnsanlar bunu söyleyince beni yanlış anlayabilir ama zaten çocuk düşünmüyorum" dedi.

48 yaşındaki Aranjör ve DJ Ozan Doğulu, 3,5 yıldır Hera Aslan ile aşk yaşıyor.

32 yaşındaki Aslan, önceki akşam Cihangir'de sahne aldı. Sahne önce gazetecilerle bir araya gelen Aslan, ayaküstü soruları cevapladı.

Evlilik ve bebek açıklaması yapan Hera, Ozan Doğulu'yla evli gibi olduklarını ve ilişkilerinin iyi gittiğini söyledi.

İlişkisi dışında projeleri hakkında da konuşan Hera, Kenan Doğulu ile bir çalışma yaptıklarını belirtti.

"KENAN BENİ KIRMADI"

Hera Aslan yaptığı açıklamada, "Bu ayın sonuna doğru çıkacak bir Kenan Doğulu şarkısı var. Klibini çektik, cover yapacağım.Çok istediğim bir şarkısı vardı, kırmadı beni sağ olsun. Ozan da aranjesini yaptı." dedi..

"BİRBİRİMİZE EŞİM DİYORUZ"

"İlişkinizi evlilik ile taçlandırmak istiyor musunuz?" sorusuna cevap veren Hera Aslan, "3,5 yıldır beraber yaşıyoruz. Evli gibi sayılırız. Nikah konusunu hiç gündeme getirmedik. 'Evlenelim' kafasında olan bir kız değilim.

Ozan'la çok iyi anlaşıyoruz. Hayat arkadaşıyız, hayatı paylaşıyoruz. Bir gün nikah masasına oturur muyuz, o da olabilir tabii. Biz birbirimize 'Eşim' diyoruz." dedi.

"ÇOCUK İÇİN EVLİLİĞİ BEKLEMEM"

Doğulu'nın kızlarını kendi çocukları gibi gördüğünü ifade eden şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuk yapmak için de evliliği beklemem. İnsanlar bunu söyleyince beni yanlış anlayabilir ama şu an için zaten çocuk düşünmüyorum. Benim zaten üç tane kızım var.

Ozan'ın çocukları benim kızlarım, ablalarıyım onlara ablalık yapıyorum. O yüzden çocuk yapmayı düşünmüyorum yaparsam da öncesi evlenebilirim.

İnanın biz böyle şeyleri düşünmüyoruz. Sadece ilişkimizi yaşıyoruz. Güzel müzikler yapıyoruz. Eğleniyoruz, kızlarımızla vakit geçiriyoruz. Bundan daha mutlu edici bir şey olamaz."