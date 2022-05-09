Özcan Deniz’in annesi evliliğe karşı

Oğlunun olaylı önceki evliliği nedeniyle şüpheleri olan Kadriye Deniz, şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Çocuğunun annesi Feyza Aktan'la olaylı bir boşanma süreci yaşayan ve şu sıralar İranlı sevgilisi Samar Dadgar'la aşk yaşayan Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Deniz ve eniştesi Murat Güler, Zekeriyaköy’de bir güzellik merkezi açtı.

Mekan açılışına, Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in yaptığı açıklamalar damga vurdu.

"Evlenmesini istemiyorum"

Kadriye Deniz, "Özcan Deniz’in evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna “Şimdi burası sakat Özcan duysun da bunu ben Özcan’ın evliliğini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Ama kız arkadaşı ile mutluluklar diliyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım? Gönüller bir olsun kalpler bir olsun. Evet duyacak şu konuşmalarımı, evet evliliğini istemiyorum. Zaman zaman dinliyorum. Belki bu konuşmam kız arkadaşının gücüne de gidebilir bilmiyorum. Ama ben istemiyorum bunu. Özcan’ın da düşünmesi lazım yapmaması lazım." dedi.

Samar Dadgar, evlilik teklifini şu sözlerle anlatmıştı:

"Otelde teklif etti"

"Evlilik teklifi oldu. Hiç beklemediğim bir anda çok güzel oldu. Yeni yılın ilk saatlerinde evlenme teklifi etti Kıbrıs'ta bir otelde. Güzel hissettim, çok mutlu oldum. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Düğün bu yaz olmayacak. Düğün tarihi daha belli değil"