Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci açıklama yaptı: "Ailenin yüz karasısın"

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun zamandır aile problemleriyle gündemde. Sık sık sosyal medyadan isyanını dile getiren Deniz, en son ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz'e sosyal medyadan peş peşe göndermede bulunmuştu.

"HAKKIMIZ HARAM OLSUN"

Küs ve mahkemelik olduğu ağabeyi Ercan Deniz'in fotoğrafını paylaşan Deniz; "Ah canım kardeşim! Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp savurduğun oğlum, ayırmaya çalıştığınız ve kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı, binlerce kişi hep bir ağızdan, sana hakkımızı haram ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan tartışmaların ardından Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci de Instagram hesabından uzun bir açıklama yaptı.

Özcan Deniz'e destek olarak ağabeyi Ercan Deniz'e sitem eden Semerci, paylaşımında şoke eden iddialarda bulundu.

Semerci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"SENDEN KORKMUYORUM"

''Ölümle tehdit edip, küfürler ederek bizi korkuttuğunu sanıyorsan attığın her yanlış adım gibi bunda da yanılıyorsun. Senden korkmuyorum ama senin ne kadar çirkinleşebileceğini çok iyi biliyorum.

"VİZDANSIZ"

Madem ailemizi televizyonlarda dillere düşürmekten bu kadar haz alıyorsun, dinle bak şimdi neler anlatacağım evimizin atası, büyüğü, ağabeyi sandığımız vicdansız. Ailenin yüz karasısın, en azından zarar verdiğin biz kardeşlerin için. Kardeşlerimin TC kimlik numaralarını kullanmasam onca şirkette bu kadar usulsüzlükleri rahat rahat nasıl yapar ve çifter çifter iş nasıl batırırdım sonra da her borcu kefil yaptığım Özcan Deniz'e nasıl ödettirdim de desene vicdansız.''

"BU NE CESARET"

Semerci, sözlerinin devamında; ''Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Adaleti'nin vermediği bir kararı, hakimin ağzından çıkmamış bir mahkeme sonucunu önceden biliyormuş gibi televizyon kanalına çıkıp konuşabiliyorsun. 'Kız kardeşim ve Özcan Bey 2 yıl ile 12 yıl arasında yargılanıyor, ceza alacaklar!' diyebiliyorsun. Sen kimsin de sana karşı açılmış bir davayı sanki kız kardeşim ve sevgili ağabeyim Özcan Deniz'e karşı sen açmışsın gibi algı oluşturmaya çalışıyorsun. Sen bunu yaptığın onca düzenbazlıklardan biri mi sanıyorsun. Bu ne cesarettir, neye güveniyorsun?'' dedi.

Çarpıcı iddialarda bulunan Deniz'in kız kardeşi, son olarak; ''Şirketin içini boşaltıp şirketi bana devrettiler yalanını uydur öyle mi! Kimse sana devretmedi, sen o şirketi haksız ve hukuksuz yollarla devraldın. Tedbir konulmuş taşınmazları satamayacağını anlayınca da şirketin içini boşalttılar yalanına sarılmış bir zavallısın sen.'' sözlerini kullandı.

Sibel Semerci'nin yayınladığı yazıyı Özcan Deniz de sayfasından paylaştı.