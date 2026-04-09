Özel bir laboratuvarda yaptırdı! Simge Sağın test sonucunu paylaştı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi için saç ve kan gibi örneklerin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilen isimlerden biri de şarkıcı Simge Sağın'dı. Ünlü şarkıcı, ATK'dan çıkacak sonucu bekleyemedi.

KENDİ TEST YAPTIRDI

Simge Sağın, özel bir laboratuvarda ayrıca test yaptırdı. Sağın, uyuşturucu test sonucunu da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Teste göre Simge Sağın'ın tüm uyuşturucu testleri negatif çıktı.